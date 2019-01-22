В Киеве создали "живую цепь" ко Дню Соборности (видео)

Две колонны воссоединились посреди моста в акции "Цепь Единства". Участники акции спели гимн Украины и скандировали лозунги.

В Киеве на мосту Патона развернули огромный государственный флаг.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Это сделали участники акции ко Дню соборности Украины, которые выстроились в "живую цепь", соединив две колонны людей - с левого и правого берега столицы.

Две колонны воссоединились посреди моста в акции "Цепь Единства". Участники акции спели гимн Украины и скандировали лозунги.

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Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День Соборности. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (объединения) Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР).