В Киеве создали "живую цепь" ко Дню Соборности (видео)
10:31, 22 января 2019Общество
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Две колонны воссоединились посреди моста в акции "Цепь Единства". Участники акции спели гимн Украины и скандировали лозунги.
У Києві утворили "живий ланцюг" до Дня Соборності
В Киеве на мосту Патона развернули огромный государственный флаг.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Это сделали участники акции ко Дню соборности Украины, которые выстроились в "живую цепь", соединив две колонны людей - с левого и правого берега столицы.
Две колонны воссоединились посреди моста в акции "Цепь Единства". Участники акции спели гимн Украины и скандировали лозунги.
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Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День Соборности. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (объединения) Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР).
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