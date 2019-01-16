Экс-руководителя полиции оправдали в деле о "крышевании" добычи янтаря

Суд решил, что экс-начальник райотдела полиции на Ривненщине не виноват в том, что янтарный "бизнес" надлежащим образом не оформили.

Суд оправдал бывшего начальника районного отдела полиции на Ривненщине Игоря Харитонова, которого обвиняли в покрывательстве незаконной добычи янтаря.

Приговор экс-чиновнику вынесли в конце декабря, сообщает Украинская правда.

Его обвиняли во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

По версии следствия, 15 марте 2016 года полицейские обнаружили в урочище незаконную добычу янтаря. Они обратились за подкреплением, однако Харитонов позвонил подчиненным и приказал уехать с места вероятного преступления, не документировать добычу и не изымать оборудование.

На месте происшествия остался сам Харитонов с несколькими коллегами, однако они не установили и не задержали незаконных работников, не изъяли оброрудование.

Сам экс-чиновник свою вину полностью не признал. Он утверждал, что 15 марта 2016 уже не занимал должность руководителя полиции, потому что не прошел аттестацию, и находился в больнице. Он сказал, что приехал в урочище, потому что коллеги не могли вызвать своего начальника. По версии Харитонова, самых добытчиков янтаря на месте не обнаружили, а некоторые из полицейских показались ему нетрезвыми.

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Обвиняемый также отрицал достоверность записей телефонных разговоров.

Суд решил, что не может исследовать, были ли записи смонтированы, и поэтому отказался считать их доказательствами вины Харитонова.

Также судья отметил, что обвинение было сформулировано неконкретно, в частности, следствие якобы не указало, каким именно служебным обязанностям правоохранителей помешал обвиняемый.

Кроме того, полицейские, которых признали потерпевшими в деле, о претензиях к экс-начальнику не заявили.

Суд решил, что Харитонов не виноват в том, что янтарный "бизнес" должным образом не оформили. По мнению суда, это произошло "из-за отсутствия на момент описываемых событий надлежащего руководства Сарненским ОП и из-за несогласованности действий работников указанного отдела".