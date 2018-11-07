Украинец пытался ввезти в Польшу рекордное количество янтаря (видео)

Налог на перевозку 275 кг необработанного янтаря, который изъяли у украинца, предусмотрен в размере более 14 тыс. евро.

Сотрудники Государственной налоговой администрации Польши из Прикарпатья изъяли рекордную контрабанду свыше 275 кг необработанного янтаря, который пытался ввезти на территорию Польши гражданин Украины в пограничном пункте пропуска в Корчевой.

Об этом сообщает «Польское Радио».

По словам спикера Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдиты Хабовской, янтарь обнаружили в частном автомобиле на польской регистрации, за рулем которого был гражданин Украины.

«Во время контроля сотрудники обнаружили конструкторские изменения в автомобиле, которые были использованы для контрабанды. В общей сложности мы нашли более 275 кг нешлифованного янтаря», – добавила Хабовская.

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По ее оценкам, на перевозку такого количества янтаря предусмотрен налог на добавленную стоимость в размере более 63 тыс. злотых (более 14 тыс. евро).

Отмечается, что с начала 2018 года во время контроля в польско-украинских пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве была изъято контрабанда примерно 600 кг янтаря. В 2017 году количество незаконного товара составила 424 кг янтаря.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли попытку контрабанды в страны Евросоюза более тонны янтаря стоимостью 1 млн долларов.