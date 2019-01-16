Буксирный рынок в Одессе захватывает фирма, связанная с бывшим участником российской Солнцевской группировки – СМИ

У государственных портов есть свой портофлот, и после реформы 2013 года именно услуги буксиров приносят основную прибыль.

Три компании – "Экофлот", "Таг Сервис", "Прайм Эдженси", – которые претендуют на рынок буксировочных услуг в Одессе, основал российский бизнесмен Андрей Марисов, который летом 2002 года был арестован в Италии в рамках операции против русской мафии, пишет "Капитал"

На рынке буксировочных услуг в Одесском порту за последние годы появилось три новых компании – "Экофлот", "Таг Сервис" и "Прайм Эдженси", – но речь не идет о развитии конкуренции, так как все три фирмы основал российский бизнесмен Андрей Марисов, пишет издание "Капитал" в редакционной статье "Буксировать по понятиям", пишет Гордон.

Марисов летом 2002 года был арестован в Италии в рамках операции "Паутина", которую итальянская полиция проводила против русской мафии, писало российское издание "Коммерсантъ".

"Тогда карабинеры арестовали 50 человек из Солнцевской группировки в нескольких странах Европы. По обвинению в связях с российской мафией был арестован и господин Марисов. После отбывания наказания в европейской тюрьме он занялся бизнесом в Новороссийске. И наконец "всплыл" в государственном порту в Одессе, где прибрал к рукам более чем прибыльный буксирный бизнес. Ни оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе, ни статус невъездного в Украину не помешали ему в 2014 году через подставных лиц зарегистрировать в Одессе ООО "Экофлот", – сказано в публикации.

В 2017 году после публикаций в СМИ о злоупотреблениях в порту и причиненных государству убытках на десятки миллионов гривен прокуратура Одесской области начала досудебное расследование о сдаче государственных буксиров в аренду "Экофлоту" по заниженным тарифам, отмечают авторы.

Вместо "Экофлота" на рынок вышло ООО "Прайм Эдженси" – предприятие с теми же учредителями – Светланой Кривошеиной и Виктором Юхановым – и зарегистрированное по тому же адресу в Одессе, на Таможенной площади, 1а, пишет издание. Журналисты проанализировали тендерные документы на обслуживание судов в других портах и выяснили, что "Прайм Эдженси" для подтверждения опыта предоставления таких услуг приложило договор с "Экофлотом".

"О надежности обоих контрагентов красноречиво говорит размер их уставных фондов: по 1000 грн в обоих случаях. Кстати, контактный телефон "Прайм Эдженси" совпадает с номером еще одной буксирной фирмы с уставным фондом в 1000 грн – ООО "Таг Сервис", что легко проверить в тех же государственных реестрах открытых данных. "Таг Сервис" тоже связывают с одиозным россиянином, и оно тоже подавало заявку на буксирные операции в порты Большой Одессы", – утверждает "Капитал".

Издание подчеркивает, что у государственных портов есть свой портофлот, и после реформы 2013 года именно услуги буксиров приносят основную прибыль.

"На этом фоне показательна реакция Министерства инфраструктуры Украины и Администрации морских портов Украины. Точнее – ее полное отсутствие. Ведь прямая обязанность Мининфраструктуры, как и АМПУ, – сохранить стратегические предприятия и не допустить их банкротства через деятельность подобных фирм-прокладок. Но еще раньше деятельностью "Прайм Эдженси" должны заинтересоваться правоохранительные органы – Генеральная прокуратура, СБУ и СНБО. Заодно было бы неплохо услышать об успехах силовиков в деле ООО "Экофлот", которое расследуется уже не первый месяц", – резюмируют авторы статьи.