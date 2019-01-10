В Киеве спасатели учили, как выбраться из проруби (видео)

Киевские водолазы показали спасательные когти, которые помогут выбраться из проруби самостоятельно.

В Киеве спасатели учили рыбаков, как выбраться из проруби, если вдруг провалился.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага, этой зимой в столице утонули уже трое людей.

Спасательные учения прошли в заливе Берковщина возле днепровской набережной, где толщина льда составляла более 10 см.

«Ложитесь на лед и по-пластунски доберитесь до человека, успокойте его и дайте четкие команды», - посоветовал один из спасателей.

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По его словам, несмотря на сильные морозы в столице, не все водоемы безопасны.

«Озеро Тельбин (одно из самых опасных, - ред.), где недавно произошел случай, когда едва не утонула девочка и ее бабушка. Заливы днепровские, в местах ближе к руслу, также опасны», - отметил спасатель.

Также киевские водолазы показали спасательные когти, которые помогут выбраться из проруби самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, на озере Тельбин в Киеве прохожий 3 января спас маленькую девочку, которая каталась с горки на тарелке и вылетела в прорубь, а также ее бабушку, которая хотела помочь ребенку, но сама провалилась под лед.