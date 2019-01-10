Правоохранители задержали на взятке адвоката депутата Киевского облсовета

Адвокат пытался подкупить полицейского для избежания административной ответственности его подзащитным, который является директором одного из государственных предприятий и который не задекларировал приобретенные автомобиль и недвижимое имущество.

Правоохранители задержали адвоката депутата Киевского областного совета за дачу взятки офицеру полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Задержанный оказывает правовую помощь директору одного из государственных предприятий, который одновременно является депутатом Киевского областного совета. Указанный директор госпредприятия не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии после приобретения автомобиля и недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре сообщили, что 22 декабря 2018 года во время проверки его клиента адвокат предложил предоставить заместителю начальника Управления защиты экономики в Киевской области неправомерную выгоду в размере 1 тыс. долларов США за майора полиции – начальника отдела противодействия коррупции.

Такую сумму он предложил за несоставление протоколов в отношении указанного директора о связанных с коррупцией административных правонарушениях и за непривлечение его к административной ответственности.

4 января адвокат подтвердил свои неправомерные намерения во время встречи с майором полиции под контролем правоохранительных органов.

9 января во время очередной встречи с офицером полиции подозреваемый передал ему часть неправомерной выгоды в размере 900 долларов, после чего его задержали. "Предмет неправомерной выгоды изъят. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, и подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.