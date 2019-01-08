Томос для Украины: хронология событий (видео)

7 января украинским православным верующим представили Томос в Софии Киевской.

2019 год для Украины уже является знаковым - 7 января православным верующим представили Томос.

Каким же был путь священного документа в Украину?

В апреле 2018 года Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Украинской церкви. Текст Томоса для православной церкви Украины был утвержден 29 ноября в Стамбуле.

15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор. Во время него было объявлено об объединении в единую Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий монастырь.

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5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле. 6 января Варфоломей передал Томос предстоятелю новообразованной ПЦУ Епифанию.

А уже 7 января Томос показали украинцам. Его разместили в Софии Киевской. На днях в Стамбуле состоится Синод Вселенского патриархата. Все епископы, которые прибудут на синод, поставят свои подписи под Томосом. После этого священный свиток навеки вернется в Украину.