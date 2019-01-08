Объединительный собор проходил очень тяжело и "висел на волоске" - патриарх Филарет

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сообщил, что Объединительный собор представителей украинских православных церквей мог не состояться.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Объединительный собор представителей украинских православных церквей, который состоялся в Софии Киевской 15 декабря, проходил очень тяжело и «висел на волоске».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве.

«Мне неизвестно, знаете ли вы, как проходил тяжело собор в Софии 15 декабря, но собор проходил очень тяжело и на волоске он висел. Могло ничего и не произойти, но нашими общими усилиями мы преодолели это», - отметил Филарет.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.