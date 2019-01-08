Объединительный собор проходил очень тяжело и "висел на волоске" - патриарх Филарет
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Объединительный собор представителей украинских православных церквей, который состоялся в Софии Киевской 15 декабря, проходил очень тяжело и «висел на волоске».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве.
«Мне неизвестно, знаете ли вы, как проходил тяжело собор в Софии 15 декабря, но собор проходил очень тяжело и на волоске он висел. Могло ничего и не произойти, но нашими общими усилиями мы преодолели это», - отметил Филарет.
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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.