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Семьям военнопленных моряков выплатили по 100 тысяч гривень

19:28, 30 декабря 2018
Общество
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Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ / фото Роман Цимбалюк, УНИАН

Об этом сегодня сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В сообщении напоминается, что по инициативе МВОТ 5 декабря правительство приняло постановление, которое предоставило возможность поддержать лиц, которые были незаконно задержаны в результате акта вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, состоявшегося 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

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Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что МВОТ постоянно поддерживает связь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для скорейшего освобождения моряков.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

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Теги: #Россия#моряки