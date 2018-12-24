Украинцы не пострадали от цунами в Индонезии — МИД

Как сообщалось, количество погибших от цунами в Индонезии возросло до 281.

По предварительной информации консульской службы Министерства иностранных дел украинцы не пострадали в результате цунами в Индонезии.

Об этом в своем Twitter сообщил заместитель директора консульской службы МИД Василий Кирилич.

По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии. Консул: +628788-489-0918. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 24, 2018

Утром 24 декабря стало известно, что количество погибших в результате цунами на индонезийских островах Ява и Суматра увеличилось до минимум 281. Цунами началось после подводного оползня, вызванного извержением вулкана Кракатау.

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Департамент консульской службы МИД посоветовал украинцам воздержаться от поездок к побережьям индонезийских провинций Лампунг и Бантен, включительно с популярными туристическими объектами вдоль береговой линии города Аньер, из-за цунами.

В Индонезии в последний раз мощное цунами было в сентябре — 28 сентября землетрясение вызвало цунами, которое обрушилось на индонезийский остров Сулавеси. Погибли более 2 тысяч человек, 80 тысяч остались без крыши над головой, около 70 тысяч домов полностью разрушено. Сумма ущерба по оценке Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии — минимум 911 миллионов долларов.