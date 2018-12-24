Число погибших от цунами в Индонезии выросло до 281

На данный момент 57 человек считаются пропавшими без вести.

Число жертв цунами в Индонезии выросло до 281, пострадали свыше 1000 человек.

Такие данные утром в понедельник предоставил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает Associated Press.

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По его словам, на данный момент 57 человек считаются пропавшими без вести, однако не исключено, что это число может вырасти.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря на побережье Индонезии обрушилось мощное цунами. По имеющимся данным, все жертвы цунами - граждане Индонезии.

Информации о жертвах из других стран нет. Отмечается, что волна цунами, возникшая в результате извержения вулкана, уничтожила сотни зданий на южном берегу острова Суматра и в западной части острова Ява.