На Яворовском полигоне погиб 19-летний военнослужащий-контрактник

Во Львовской области в международном Центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) погиб 19-летний военнослужащий по контракту.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, 30 января около 16.00 во время возвращения в служебное помещение дежурной смены подразделения усиления охраны военного объекта, в результате неосторожного обращения с оружием (разрядка оружия) один из военнослужащих военной службы по контракту выстрелом в грудь ранил 19-летнего военнослужащего военной службы по контракту.

Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу, где от полученных ранений тот умер.

„Оба контрактника родом из одного населенного пункта, учились в одном классе, дружили. Злого умысла в действиях военнослужащего не было”, - отметил Поронюк.

В настоящее время военной прокуратурой Львовского гарнизона проводится расследование.

Командование воинской части, личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.