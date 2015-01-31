«Казаки» оставили без воды всю оккупированную территорию Луганщины

«Казаки» так называемого "Всевеликого войска донского" обстреляли из «Градов» село Светличное Попаснянского района Луганской области и повредили водопровод, оставив без воды всю подконтрольную им территорию.

Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

По его словам, вся территория так называемой «ЛНР», включая Луганск, Алчевск, Стаханов, Красный Луч и другие большие города, остались без центрального водоснабжения.

В то же время на контролируемой Украиной стороне без воды остаются несколько населенных пунктов – Золотое, Горное, Попасная, Карбонит, Новотошковка, Светличное, Нижнее. Сейчас аварийные бригады пытаются подать воду в эти села. Поскольку обстрелы продолжаются, ремонтники работают под прикрытием военных.

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«С сегодняшнего дня облгосадминистрация не будет за собственные средства ремонтировать поврежденные водопроводы, которые подают воду в так называемую «ЛНР». Если самозванцы, провозгласившие себя властью, хотят, чтобы оккупированные территории были с водой, пусть устраняют повреждения за свои средства и собственными силами. Мы препятствовать этому не будем. Это принципиальная позиция», - сказал Москаль.