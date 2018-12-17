В 2018 году более 200 украинцев пострадали от торговли людьми – полиция

В полиции отметили, что наиболее уязвимыми к торговле людьми являются женщины в возрасте 18-30 лет, дети 13-18 лет и мужчины 25-35 лет.

За 11 месяцев 2018 года минимум 223 украинца пострадали от торговли людьми.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Среди них – 135 женщин и 18 детей.

«В общей сложности полицейские обнаружили 276 уголовных правонарушений (в 2017 году – 321 факт), предусмотренные ст. 149 Уголовного кодекса («торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека»). В 173 уголовных процессах по этой статье 109 злоумышленникам сообщено о подозрении. Из них 47 находятся под стражей», – сказал Аброськин.

Он отметил, что наиболее уязвимыми к торговле людьми являются женщины в возрасте 18-30 лет, дети 13-18 лет и мужчины 25-35 лет.