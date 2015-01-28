Должен быть переходной период к страховой медицине - депутат

Об этом рассказал депутат украинского парламента Андрей Шипко в интервью сайту Главред.

По его мнению, быстрого результата реформ в сфере здравоохранения ждать не стоит.

"Более 20 лет в Украине пытаются реформировать медицинскую отрасль, но никакого улучшения пока что не произошло. А сегодня из-за ситуации на Востоке еще сложнее. Будем откровенны – в ближайшее время никакого позитива мы не увидим. Сейчас для нас главное - сохранить хотя бы тот гарантированный минимум медицинских услуг, который люди сегодня получают", - рассказал он.

Шипко уверен, что государство должно "хотя бы на уровне идеи четко определиться, что именно мы будем строить на руинах системы Семашко и обществу четко объяснить что мы получим в конечном итоге". Так, он убежден, что медицина не должна становиться платной на 100%.

Читайте такжеКиевляне почувствуют результаты реформы медицины уже до конца года - Квиташвили"Нужно внедрять обязательное общегосударственное страхование. Мы же понимаем, что не только «скорая» должна быть бесплатной, но и минимальный объем диагностики", - заявил депутат.

Также он акцентировал внимание на необходимости "переходного периода" при введении страховой медицины.

"Я убежден, что должен быть некий переходной период. Нельзя сегодня просто взять и перестать финансировать программы, пилотные проекты и ждать появления страховой медицины", - считает Шипко.

Он высказался и по поводу "оптимизации" медучреждений.

"К этому вопросу нужно подойти очень взвешенно. Во-первых, решение о закрытии или переносе амбулатории, больницы должна принимать местная громада. И если люди захотят сами содержать или перепрофилировать больницу, им нужно дать такую возможность, а не принудительно закрывать учреждение", - заявил депутат.