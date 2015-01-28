Силы АТО могут оставить ряд позиций, но продолжат борьбу - опрос УНИАН
Большинство участников опроса УНИАН считает, что переход боевиков к активным наступательным действиям закончится тем, что силы АТО оставят ряд позиций, но сохранят армию и продолжат борьбу.
Об этом свидетельствуют данные опроса в группе УНИАН Вконтакте, в котором приняли участие 2 673 человека.
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Такую позицию высказали 758 респондентов (28,4%). Кроме того, 578 человек (21,6%) считают, что такие действия боевиков станут последним рывком перед их поражением. Еще 552 опрошенных (20,7%) ответили, что такой ход ничем не завершится, поскольку украинские военные выдержат этот удар и перейдут в контрнаступление.
Между тем, 449 респондентов (16,8%) настроены не так оптимистично. Они считают, что силы АТО потерпят поражение, и Украина будет вынуждена договариваться на условиях Кремля.
Еще 336 опрошенных читателей (12,6%) высказали мнение, что активные наступательные действия боевиков закончатся тем, что США и Европа предоставят Украине вооружение.