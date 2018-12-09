Группа Kazka рассказала, как относится к своей популярности в России

Песню группы "Плакала" крутят чуть ли не во всем мире.

Участники популярной украинской группы Kazka, которую заочно наградили российской музыкальной премией, сообщили, как относятся к своей популярности в России.

Об эом пишет ТСН.

Вокалистка группы Александра Зарицкая отметила, что мировая популярность песни "Плакала", это очень большая ответственность.

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"Это очень ответственно, очень серьезно, потому что украинская речь звучит везде. Теперь надо учить всех украинскому языку", - заявила певица.

Также исполнители признались, что их больше всего удивила их популярность в Папуа - Новой Гвинее, Колумбии, а также в Рио-де-Жанейро у них есть фанаты.

Однако то, что украиноязычная песня стала хитом в России их совсем не удивило.

"Нет, не удивило. Опять же, это прекрасно. Все страны слушают украинскую песню и мы гордимся этим", - отметила Александра.

Как сообщал УНИАН, россияне заочно наградили украинскую группу KAZKA.