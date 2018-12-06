Украинцы массово бросают "евробляхи" в Словакии (видео)

С 25 ноября в Украине ужесточили закон на ввоз автомобилей на иностранной регистрации.

Катастрофа назревает в словацком селе Вубля недалеко от границы с Украиной. Со времени введения в Украине новых правил растаможки здесь под открытым небом брошены больше сотни подержанных автомобилей с иностранной регистрацией.

Маленькое горное село, где живет 800 человек, оказалось не готовым к такому нашествию хлама от украинских евробляхеров, передает 5 канал.

Дом Александерса Чипатса на окраине села Вубля неподалеку от словацко-украинской границы. Он показывает на машины, которые неизвестные бросили на территории его домовладения. Их насчитал около полусотни. Мужчина предполагает – это машины украинских заробитчан, за которые, после введения новых правил растаможки, должны были на таможне внести залог.

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Жена Александерса украинка Светлана не такая оптимистичная. Не исключает, что за такое количество автомобилей в их дворе их могут оштрафовать.

"Экологическая служба Словацкой республики не позволит на такой несанкционированной незаконной стоянке держать долго машины. Это такие нули, нули, нули, что я даже боюсь об этом думать. Я действительно не сплю, я действительно переживаю, не хочется нарушать никаких законов", - рассказала она.

Не знает, как помочь ситуации с несанкционированной стоянкой и староста села. Такая ситуация застала местные власти врасплох. С ночи на 25 ноября здесь начали массово бросать автомобили.

"Ходите после обеда по селу и нет ни одного, а утром там уже стоят припаркованные авто. И вы даже не знаете, откуда они взялись и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться как лом или мусор", – жалуется Надежда Серкова.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усиление контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили. Однако человек, который ввез в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.