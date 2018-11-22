Уровень преступности в Киеве в этом году снизился - полиция

По данным столичного главка, с начала года в городе зарегистрировано 52 тыс. 755 уголовных производств, что на 8% меньше, чем в 2017 году.

В полиции утверждают, что в этом году в Киеве снизился уровень преступности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном заседании коллегии КГГА сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Виктор Нечитайло.

«В Единый реестр досудебных расследований внесено с начала этого года 52 тысячи 755 уголовных производств, что на 7 тысяч, или на 8% меньше, чем в 2017 году, что указывает на снижение преступности в целом по Киеву», - сказал он.

По информации Нечитайло, в среднем ежедневно в столице регистрируется 175 преступлений.

«Уровень преступности по расчетам на 10 тысяч населения составляет 180,2, то есть на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень раскрытия преступлений в этом году на 25,6% выше, чем за аналогичный период 2017 года. Следственными подразделениями направлено в суд с начала года 16 тысяч преступлений, что на 1300, или 8,3% больше, чем в прошлом году за аналогичный период», - сообщил заместитель начальника столичного главка.

Читайте такжеКиев, Харьков и Львов попали в рейтинг самых криминальных городов мира

«Анализ общей ситуации показывает, что большую часть всех уголовных преступлений в Киеве составляют противоправные посягательства имущественной направленности. В частности, зарегистрировано 2 тысячи 483 кражи, 2 тысячи 312 грабежей, 734 факта незаконного завладения транспортными средствами и 276 разбойных нападений. 558 преступлений совершено иностранными гражданами: 75 - из РФ, 212 - из Грузии, Азербайджана и т.д. Всего 333 лицам с иностранным гражданством объявлено о подозрении», - информировал он.

Нечитайло также отметил, что в Киеве ежемесячно наблюдается тенденция к уменьшению количества угонов транспортных средств - 934 с начала года, что на 380 меньше, чем в 2017 году.

«По результатам проведенной работы нами задержаны 22 преступные группы, в состав которых входили 52 человека, занимавшихся квалифицированными угонами. Закончено расследование и направлено в суд 141 правонарушение по указанным фактам», - сказал Нечитайло.

Кроме того, в этом году в столице зарегистрировано на 42% меньше преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия.

Как отметил Нечитайло, уровень раскрытия убийств сейчас составляет 91%.

Вместе с тем, полиция с начала года выявила 2 тысячи 842 факта незаконного оборота наркотических средств, в том числе 313 фактов сбыта, что на 40 больше, чем в прошлом году.

«За сбыт наркотических средств в текущем году арестованы 58 человек, 20 находятся под домашним арестом. Было выявлено 3 нарколаборатории, 64 места для незаконного употребления наркотиков», - сообщил Нечитайло.

Напомним, в январе этого года заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опроверг сообщения о том, что уровень преступности в Украине находится на уровне 90-х годов.