$80 тысяч за почку и фиктивные браки с иностранцами: журналисты выяснили, как работает черный рынок трансплантологии в Украине (видео)

Журналистам "Грошей" также удалось установить личность черного трансплантолога, который угрожал порезать их коллегу на органы.

Журналисты выяснили, как работает в Украине черный рынок трансплантологии, на котором свою почку можно продать за 80 тысяч долларов путем фиктивного брака с иностранцами.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Нелегальный рынок черной трансплантологии растет ежедневно. Например, за почку можно получить до 80 тысяч долларов, но другие органы также в потребности и стоят как элитная иномарка.

«Куплю печень – 450 тыс. евро. Это обычные объявления, которых в интернете сотни. Под ними десятки комментариев от тех, кто согласен за такие деньги продать свои органы», - отмечает журналистка-расследователь Елена Кононенко.

Она объясняет, что сначала надо отправить «трансплантологам» свои данные, в частности: возраст, состояние здоровья, группу крови. После этого, обычно со скрытого номера, поступает звонок с уточнением данных, а уже потом назначается встреча в людном месте города, где можно легко «потеряться» посреднику в случае чего. Но в первую встречу, девушку подозревают в сотрудничестве с журналистами, и встреча срывается.

Впоследствии почку журналистки-расследователя уже другие черные трансплантологи соглашаются купить за 30 тысяч долларов.

«Оказывается здесь, во Львове, работает схема фиктивного брака с иностранцем. И поэтому он будет иметь право получить от близкого родственника органы по согласию сторон. Искусные нотариусы сделают все за считанные часы. Мне остается лишь подписать бумаги и лечь на операционный стол», - рассказала журналистка.

За день до встречи с черными трансплантологами ее попросили выслать фото паспорта и другие документы для проведения операции. Но на следующее утро, после встречи и внимательной проверки личных данных, ей отказали.

В следующий раз журналистка попыталась использовать фото фиктивных документов. Она вышла на посредника между украинскими донорами и иностранцами, которые нуждаются в пересадке. Посредник пообещал заплатить «будущему донору» 80 тыс. долларов за почку. Операцию якобы должны были сделать в столичном центре лапароскопической хирургии.

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«Почему иностранцы обращаются в другие страны? Потому что у нас (в Украине, - ред.) все можно решить за деньги», - подчеркнул в разговоре с ней посредник.

Впоследствии он стал требовать от Елены Кононенко деньги за анализы заранее. Однако цена на них была значительно выше, чем за стандартные медицинские процедуры. Журналистка в последний момент отложила предоплату, в ответ на что стала получать от него угрозы.

«Но теперь все будет по другому, и жизнь твоя скоро изменится, только в какую сторону? Это вопрос», - говорится в SMS, которое пришло журналистке. Кроме того, мужчина начал звонить и угрожать убийством. «И теперь помни, в любом случае, следующая встреча для тебя будет бесплатной, и ты отдашь бесплатно то, что сейчас хочешь продать», - написал посредник.

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Журналистке программы «Гроші» пришлось обратиться из-за угрозу в полицию, а впоследствии было установлена и личность посредника черных трансплантологов.

«И нам удалось установить его – Козаков Сергей Михайлович, 1971 года рождения. Прописан в городе Покров, бывшее Орджоникидзе. Ранее судимый за нанесение телесных повреждений и угрозы физической расправы», - говорится в сюжете.

Как ранее сообщал УНИАН, журналисту «Грошей» канала «1+1» Елене Кононенко, которая долгое время занимается расследованием схем незаконной продажи человеческих органов в Украине, угрожали физической расправой, а канал «1+1» просил зрителей приобщиться к опознанию мужчины, который угрожал ей.