Суд арестовал участников банды, которая держала в рабстве на Одесщине почти сотню людей
Суд избрал меры пресечения участникам организованной преступной группы, задержанным сегодня за использование рабского труда почти 100 человек в Одесской области.
Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Организатора - 38-летнего гражданина другого государства, и его активных помощников арестовали без возможности внесения залога, в отношении его жены - 38-летней уроженки Одесской области - суд избрал меру пресечения в виде ареста с залогом 528 тыс. грн. Одну из участниц группировки отпустили под круглосуточный домашний арест, остальные - тоже находятся под арестом с возможностью внесения залога в размере от 126 тыс. грн", - рассказал Крищенко.
С задержанными общаются следователи, устанавливают обстоятельства и хронологию событий.
Правоохранители проверяют показания злоумышленников и информацию, которую предоставили пострадавшие.
Крищенко также отметил, что пострадавшие проходят медицинское обследование, а представители общественных организаций оказывают им психологическую помощь. Кроме того, полиция будет способствовать пострадавшим в восстановлении утраченных документов и возвращении домой.
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Следственные действия продолжаются, в трех областях проведены санкционированные обыски и изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к уголовному производству.
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, правоохранители задержали 13 злоумышленников, причастных к удерживанию людей в Одесской области в трудовом рабстве.
Во время спецоперации были освобождены 94 человека.
По данным полиции, семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - организовала в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работали люди. Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 грн в день, жилье и питание. География поиска жертв - 22 области и Киев, псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах.
По дороге вербовщики спаивали будущих рабов спиртным, к которому, по предположению, что-то подмешивали. Пострадавшие засыпали в микроавтобусе, а когда приходили в себя, оказывались в незнакомом месте (в бараке, в Одесской области).
За каждого доставленного раба вербовщики получали по 500 грн. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов. При этом, по словам пострадавших, "работодатели" отказывали в медицинской помощи, а тех, кто пытался бежать, били, в том числе и битами.
В ходе проведенных правоохранителями обысков изъято оружие, автомобили, среди них - Mercedes и BMW, а также 1 млн грн наличными.