Суд арестовал участников банды, которая держала в рабстве на Одесщине почти сотню людей

В отношении организатора этнической межрегиональной группы и его активных помощников избрана мера пресечения без альтернативы залога, другим фигурантам назначен залог или домашний арест.

Суд избрал меры пресечения участникам организованной преступной группы, задержанным сегодня за использование рабского труда почти 100 человек в Одесской области.

Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Организатора - 38-летнего гражданина другого государства, и его активных помощников арестовали без возможности внесения залога, в отношении его жены - 38-летней уроженки Одесской области - суд избрал меру пресечения в виде ареста с залогом 528 тыс. грн. Одну из участниц группировки отпустили под круглосуточный домашний арест, остальные - тоже находятся под арестом с возможностью внесения залога в размере от 126 тыс. грн", - рассказал Крищенко.

С задержанными общаются следователи, устанавливают обстоятельства и хронологию событий.

Правоохранители проверяют показания злоумышленников и информацию, которую предоставили пострадавшие.

Крищенко также отметил, что пострадавшие проходят медицинское обследование, а представители общественных организаций оказывают им психологическую помощь. Кроме того, полиция будет способствовать пострадавшим в восстановлении утраченных документов и возвращении домой.

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Следственные действия продолжаются, в трех областях проведены санкционированные обыски и изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к уголовному производству.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, правоохранители задержали 13 злоумышленников, причастных к удерживанию людей в Одесской области в трудовом рабстве.

Во время спецоперации были освобождены 94 человека.

По данным полиции, семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - организовала в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работали люди. Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 грн в день, жилье и питание. География поиска жертв - 22 области и Киев, псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах.

По дороге вербовщики спаивали будущих рабов спиртным, к которому, по предположению, что-то подмешивали. Пострадавшие засыпали в микроавтобусе, а когда приходили в себя, оказывались в незнакомом месте (в бараке, в Одесской области).

За каждого доставленного раба вербовщики получали по 500 грн. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов. При этом, по словам пострадавших, "работодатели" отказывали в медицинской помощи, а тех, кто пытался бежать, били, в том числе и битами.

В ходе проведенных правоохранителями обысков изъято оружие, автомобили, среди них - Mercedes и BMW, а также 1 млн грн наличными.