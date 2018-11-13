Епископы УПЦ МП заявили о готовности встретиться с Порошенко только на церковной территории

В Московском патриархате добавили, что об этом решении собора епископов было сразу сообщено президенту, однако тот от встречи отказался.

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины Петром Порошенко, но на церковной территории.

Об этом говорится в заявлении архиерейского собора УПЦ МП.

В документе указано, что по инициативе Порошенко на 13 ноября была запланирована его встреча с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».

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«По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на условленную дату епископат Украинской православной церкви собрался в Киево-Печерской Лавре. В этот же день было проведено экстренное заседание Священного синода Украинской православной церкви, который принял решение созвать собор епископов Украинской православной церкви», - говорится в заявлении.

«Приняв во внимание настроения и мнения церковного народа и духовенства, а также исходя из того, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории, собор епископов Украинской православной церкви принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской Лавры», - говорится в заявлении.

В Московском патриархате добавили, что об этом решении собора епископов было сразу сообщено президенту, однако тот от встречи отказался.

«Учитывая эти обстоятельства собор епископов Украинской православной церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории», - отмечается в решении.

Как сообщал УНИАН, встреча президента Петра Порошенко с епископами УПЦ МП должна была состояться сегодня днем в Украинском доме, однако пока ее проведение откладывается.