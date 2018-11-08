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В "Борисполе" задержали священника с Афона с российским паспортом (фото)

18:53, 08 ноября 2018
Общество
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В аэропорту "Борисполь" задержали священника с Афона с поддельным паспортом / фото ГПСУ

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Позже было установлено, что священник является гражданином Украины и имеет еще российский паспорт, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"По профессии он является священнослужителем, ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон. Поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС", - говорится в сообщении.

На священника составили админпротокол, об инциденте сообщили представителям Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, журналисты нашли на Буковине тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия.

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Теги: #пограничники#священик