В Генпрокуратуре отчитались о расследовании дела Гандзюк

За три месяца заказчиков нападения так и не нашли.

В данный момент под арестом находятся два человека, которые подозреваются в организации и совершении смертельного нападения на советника мэра Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк. Еще трое подозреваемых - под домашним арестом.

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Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"По факту покушения на убийство ГУ Нацполиции в Херсонской области было открыто уголовное производство. Правоохранителями установлено 5 человек, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления, и всем им судом была избрана меры пресечения. В настоящее время под стражей находятся С. Торбин и М. Грабчук, остальным, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек, назначена и проведена 21 экспертиза, проведено 9 обысков и 26 осмотров.

"Кроме того, центральным управлением СБ Украины проводится досудебное расследование по факту определения заказчика указанного преступления. В связи с этим 28 октября С. Торбин из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в. Киев", - добавила Сарган.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк после длительного лечения скончалась.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.

Полиция переквалифицировала нападение на Гандзюк на завершенное умышленное убийство.