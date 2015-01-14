Россия намерена отправить на Донбасс очередной "гумконвой"

Как передает ТАСС, об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, отметив, что 12-я колонна на Донбасс будет направлена по готовности.

"Сейчас мы совместно с субъектами РФ формируем по потребностям груз для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской областей. Он будет отправлен по готовности", - сказал Пучков.

По его словам, на Донбасс будут доставлены продукты питания, медикаменты, расходные материалы для устойчивой работы объектов энергетики и социально значимых объектов.

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Как сообщал УНИАН, российские так называемые «гуманитарные конвои» пересекают границу Украины незаконно. Украинских пограничников и представителей Международного комитета Красного Креста не допускают к осмотру груза.

В СНБО Украины заявляли, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.