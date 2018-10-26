27 октября в 14:00 на Центральной городской площади города Прилуки состоится финальная часть крупнейшего в Украине скульптурного пленэра.

10 самых известных украинских скульпторов представят шедевры, которые они создавали под открытым небом в течение двух месяцев. Все 10 скульптур посвящены теме «История и духовность».

Возглавил коллектив скульпторов народный художник Украины, профессор Николай Билык.

Событие такого масштаба уникальное не только для Прилук, но и для всей Украины.

Ведь руками Николая Билыка созданы памятники: княгине Ольге, Кириллу, Мефодию и Андрею Первозванному; Ярославу Мудрому; Архангелу Михаилу; офицерам Службы внешней разведки Украины и даже Тарасу Шевченко на Кубе.

Проект проходит при поддержке общественного деятеля Сергея Коровченко. По завершению проекта, скульптуры будут переданы жителям города Прилуки.

Автором идеи скульптурного пленэра является Юрий Комельков, украинский искусствовед, автор книги «Ukraine. The Best».

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