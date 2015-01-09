В торговом центре в Москве семинаристы РПЦ исполнили украинскую колядку

Видеозапись рождественского флешмоба пользуется большой популярностью в социальных сетях. Только за первые сутки просмотра видео уже посмотрели более 32 тысяч человек, передает Крым. Реалии.

По словам очевидца, семинаристы постепенно вступали в общий хор, исходя из кафе и магазинов торгового центра.

«Поднимается парень на эскалаторе и как запоет: «Ой радуйся, земле! Син Божий народився!». На украинском. А за ним следом второй, тут из кафе вышли еще, потом еще со всех сторон ребята подтянулись. И так классно пели, аж дух захватило. Я пока поняла, что надо снимать, половину действа пропустила. Это был флешмоб духовной семинарии!», - рассказала очевидец происшествия.

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В комментариях к видеозаписи некоторые жители России сначала утверждали, что песня исполняется на старославянском языке, отказываясь верить, что семинаристы Русской православной церкви поют на украинском.

Другие комментаторы предположили, что после выполнения украинской колядки семинаристов могут исключить.

Большинство же пользователей поспешили в комментариях поздравить друг друга с Рождеством Христовым.