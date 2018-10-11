Киевсовет принял решение по скандальному строительству ТРЦ на Почтовой площади

В начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков.

Киевский городской совет принял за основу проект решения о прекращении инвестиционного договора о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.

Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о прекращении действия договора №050-13/і/124 в действующей редакции "О строительстве объекта многофункционального назначения и комплексного благоустройства сквера на Почтовой площади отдельной очередью строительства в составе проекта "Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе" от 17 апреля 2013 года.

Горсовет в течение 7 дней со дня принятия этого решения в целом должны обратиться к инвестору с письменным предложением о прекращении или изменении инвестиционного договора по соглашению сторон.

Киевская городская госадминистрация, согласно проекту решения, должна совместно с организатором конкурса и заказчиком в течение 15 дней со дня принятия этого решения проанализировать вопрос наличия фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения инвестором положений инвестиционного договора, которые, согласно этому договору, являются основаниями для его расторжения в одностороннем порядке организатором конкурса.

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В случае наличия таких фактов, организатор конкурса должен не позднее 40 дней со дня принятия этого решения принять организационно-правовые меры по расторжению в одностороннем порядке инвестиционного договора с инвестором с учетом процедуры, предусмотренной настоящим договором.

В случае же отсутствия таких фактов, организатор конкурса и заказчик в такой же срок должны обратиться в суд с иском (исками) о расторжении инвестиционного договора в связи с существенным изменением обстоятельств - согласно статье 652 Гражданского кодекса Украины.

Речь идет о выявлении многочисленных находок археологического характера, имеющих выдающуюся историко-культурную ценность, присвоении участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева статуса памятника археологии местного значения.

При рассмотрении вопроса представитель компании-инвестора Валерий Олийнык выступил с предложениями, в частности, подчеркнув, что компания поддерживает строительство музея на Почтовой площади. Кроме того, он отметил, что в случае прекращения договора инвестор будет обращаться в европейские суды.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отметил, что судебная тяжба о расторжении инвестдоговора может продолжаться год, два или три. Работы на Почтовой площади в это время не будут проводиться, что может привести к разрушениям археологических находок.

После принятия проекта решения в первом чтении у депутатов Киевсовета будет 7 дней на внесение предложений для подготовки документа ко второму чтению.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков. В июле 2016 года директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади будут продолжаться и проблем с финансированием работ по консервации и сохранению находок нет. Однако исследования были приостановлены в марте 2017 года.

В декабре 2017 года заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что из-за давления грунта со всех сторон, возникшего из-за строительства ТРЦ, существует угроза дальнейшей безопасной эксплуатации зданий вокруг Почтовой площади и метрополитена, поэтому археологические и строительные работы приостановлены.

С 20 июня 2018 года на Почтовой площади продолжается бессрочная акция активистов с требованием создать на месте раскопок музейное пространство. Активисты круглосуточно находятся на площади и распространяют информацию о выявленных археологами находках и ситуации с застройкой территории, поскольку проектом предусмотрено строительство торгового центра.

21 июня депутаты Киевсовета поддержали решение о принятии мер по сохранению археологических находок на Почтовой площади с целью создания музея, но отклонили предложение о расторжении инвестиционного договора с застройщиком этой территории.

Вместе с тем активисты заявили, что не прекратят акцию, пока не будет решения о прекращении договора с застройщиком Почтовой площади. Они считают, что решение Киевсовета о строительстве ТРЦ является «оттягиванием времени», в документе нет четкой формулировки, что на площади создадут музей.