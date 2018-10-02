В новом письме от Сенцова нет ничего хорошего - украинский продюсер

Незаконно заключенный в РФ украинский режиссер голодает уже 142-й день.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо украинскому продюсеру Анне Паленчук, которая работает над постановкой его пьесы.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. "Получила письмо от Олега: О себе не пишу. Ничего хорошего нет", - цитирует письмо Паленчук.

Она добавила, что письмо датировано 30 сентября.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

18 сентября Верховная Рада приняла постановление №9040 об обращении в Норвежский Нобелевский комитет0 по выдвижению кандидатуры Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее заявление поддержали 245 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале. Лауреата Нобелевской премии мира 5 октября объявит Норвежский Нобелевский комитет.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову осуществили «коррекцию лечения», уверяли в пресс-службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона утверждает, что состояние здоровья Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей не предоставляет.