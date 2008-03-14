Украина введет биометрический контроль для граждан некоторых государств

Кабинет Министров Украины распоряжением № 439-р от 12 марта утвердил План мер по созданию системы контроля иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих на территорию Украины, с фиксацией их биометрических данных.

Текст соответствующего распоряжения, подписанный премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, размещен на Правительственном портале.

Правительство поручило Министерству иностранных дел, Администрации Госпогранслужбы, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, Минюсту и Минфину в течение первого полугодия 2008 года составить перечень государств, граждане которых обязаны подавать сведения о своих биометрических данных для их фиксации во время оформления в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины за рубежом виз для въезда на ее территорию и во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Согласно решению правительства, МИД, Администрация Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Минфин, Минэкономики и Госспецсвязи должны в течение первого полугодия этого года создать в Министерстве иностранных дел информационно-телекоммуникационную систему и единую базу данных об оформлении и выдаче виз для въезда на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства с фиксацией биометрических данных, обеспечения доступа к ним должностных и служебных лиц Госпогранслужбы, СБУ и МВД.

Правительство также поручило Администрации Госпогранслужбы, Минюсту, МИД, МВД, СБУ, Минфину и Минэкономики внести изменения в нормативно-правовые акты по усовершенствованию порядка въезда на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно решению правительству, создание системы контроля иностранцев и лиц без гражданства с применением методов биометрической идентификации и верификации будет происходить в соответствии с опытом стран Европейского Союза.