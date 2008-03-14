В Донецкой области нужно консервировать 25% шахт

В Донецкой области сегодня необходимо законсервировать порядка 25% нерентабельных шахт.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Однако он заявил, что в Украине "до сих пор нет закона о ликвидации угледобывающих предприятий, нет норм, нет правил". В.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что нерентабельные шахты надо не просто закрывать, их надо консервировать, учитывая, прежде всего, возможные гидрогеологические последствия. По его словам, за последние 10 лет в стране потрачены громадные государственные деньги, но "практически ни одного предприятия не смогли закрыть", хотя считаем закрытыми 28 шахт.

"У нас сегодня достаточно серьезная ситуация, серьезные гидрогеологические последствия по шахтам, которые не работают", - посетовал губернатор. Он объяснил, что "более ста лет только на территории области, мы постепенно снижали уровень подземных вод, но сейчас шахты выработали свой ресурс, нет запасов, и на какой уровень нужно теперь вернуть подземные воды никто не знает". В.ЛОГВИНЕНКО озадачен: "Как себя в этом случае поведут десятки тысяч километров шахтных выработок, каким образом это пройдет, будет ли деформация, или не будет?" Он отметил, что с 2000-го года занимается этой проблемой и "до сих пор не получил ответа". "У нас в стране на сегодняшний день есть немногим более 10 специалистов гидрогеологов. Разве это не тема науки?", - заключил губернатор.