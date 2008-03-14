Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что парламент невозможно отстранить от конституционного процесса. Об этом он заявил в интервью "5-му каналу".

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодняшний день нет юридической модели, которая бы лишила парламент возможности принимать участие в конституционном процессе.

"Украинский парламент не будет ни при каких обстоятельствах отстранен от конституционного процесса", - сказал он.

По словам председателя ВР, проведение всеукраинского референдума необходимо только для 1, 3 и 13 разделов Конституции.

"Все другие разделы украинской Конституции должны меняться исключительно в стенах украинского парламента", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также не допускает, что Конституция может быть принята без участия парламента в том случае, если он будет распущен.

"Я бы даже не давал таких прогнозов. Если он (парламент) будет распущен - тогда не будет изменений в украинскую Конституцию", - заявил председатель ВР.

В то же время спикер отметил правильность создания Президентом Украины Национального конституционного совета.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 27 декабря 2007 года своим указом создал Национальный конституционный совет, а 18 февраля 2008 года утвердил его персональный состав в количестве 97 человек.

23 февраля в статье “Украине нужна Конституция национального творения” для еженедельника “Зеркало недели” В.ЮЩЕНКО заявил, что нужно разработать абсолютно новый проект Конституции, который должен быть или одобрен парламентом, или – в случае, если этого не случится, – на референдуме по народной инициативе без участия Верховной Рады.