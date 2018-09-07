Рош ха-Шана: история и традиции еврейского Нового года

Рош ха-Шана празднуется два дня, 1-го и 2-го числа еврейского месяца тишрей.

Еврейский праздник Рош ха-Шана отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение года уходящего.

Почему еврейский Новый год отмечается осенью

Рош ха-Шана празднуется два дня, 1-го и 2-го числа еврейского месяца тишрей. Согласно традиции, в это время был сотворен мир. Седьмой месяц тишрей выпадает на сентябрь-октябрь по еврейскому календарю, поэтому с него и ведется летоисчисление.

В 2018 году празднуется с 9 сентября до вечера 11 сентября.

Традиции Рош ха-Шана

Рош ха-Шана является одним из важнейших праздников. Эти дни называются также «днями Памяти», или «Судными днями». В честь праздника принято слушать шофар – духовой инструмент, выполненный из бараньего рога. По преданию, этого инструмента призывает иудеев к покаянию.

В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и подготовиться к начинающемуся году. На протяжении двух праздничных дней евреи ходят в синагогу, чтобы молиться.

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В праздники, как и в субботу, в зал вносят свиток Торы и по нему читают места, посвященные Рош Ха-Шана, а вслед за этим — отрывок из Книг Пророков.

На Рош ха-Шана обычно дарят друг другу подарки, посылают поздравления. Семья собирается за столом, который украшают традиционные праздничные блюда.

Угощения на еврейский Новый год

В первую ночь Рош ха-Шана за праздничным столом принято есть яблоко с медом. Кусочек яблока, обмакнув его в мед, съедают в начале трапезы сразу после халы, «чтобы год был сладким и счастливым».

Во время праздничной трапезы полагается съесть определенные продукты, символизирующие то хорошее, что хотелось бы обрести в новом году. К таким продуктам относят: свеклу, финики, морковь, рыба с головой (чтобы, как принято говорить, «быть в глове, а не в хвосте»), хлеб хала в форме венка.

Считается, что нельзя есть горькую и кислую пищу, чтобы наступающий год не принес горе и беды.

Праздником Рош Ха-Шана начинаются 10 дней молитв и раскаяния, называемые «Десять дней покаяния". Они заканчиваются праздником Йом-Киппур. Иудеи считают, что в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год.