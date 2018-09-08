Теперь снайпер на Донбассе будет получать 20 тысяч гривень – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не должна быть страной с дешевой рабочей силой.

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 6 сентября 2018 снайпер на фронте будет получать 20 тыс. грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в Виннице. Он сообщил, что, снайпер, который еще четыре года назад получал 600 грн, теперь будет получать 20 тыс. грн.

Кроме этого Порошенко убежден, что благодаря росту зарплат темпы миграции из Украины сократятся. «Есть два пути. Первый: построить «железный занавес», ввести визовый выезд, запретить выезд за границу, построить авторитарный режим и всех посадить в Украине для того, чтобы они в условиях несвободы старались работать. Будет ли работать эта модель? Я убежден – нет», - сказал Порошенко.

Он отметил, что для сокращения темпов миграции в Украине необходимо повышать уровень зарплат в частном секторе экономики и бюджетной сфере.

«После того, как поднимается «железный занавес», создается возможность для людей ехать за границу. Казалось бы, что это очень плохо и создается угроза для национальной экономики. Но через это прошли все страны Европейского Союза - поляки ехали в Германию, те, кто работали в Германии, - уехали в Великобританию. Что нужно делать нам? Нам нужно повышать уровень минимальной и средней заработной платы по всей экономике и бюджетной сфере», - убежден президент.

Он напомнил, что четыре года тому назад минимальная зарплата в стране составляла 1-1,2 тыс. грн, потом 1,6 тыс. грн, позже было принято решение повысить ее до 3,2 тыс. грн.

«В этом году в конце бюджетного года мы приняли решение поднять (минимальную зарплату) до почти 4,2 тыс. грн. Это мы делаем для того, чтобы больше Украина не была страной с дешевой рабочей силой», - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, президент заявил, что на сегодняшний день заработная плата в селе больше, чем в городе.

Присутствовавший на встрече мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что в городе средняя зарплата составляет около 7,5 тыс. грн в месяц, а в области - 8,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует в этом году обеспечить рост средней зарплаты в Украине до 10 тыс. грн.

31 августа вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительство с 1 января 2019 года гарантированно повысит уровень минимальной зарплаты ориентировочно до 4,2 тыс. грн.