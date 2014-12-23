В Крыму начали выдавать зарплату монетами, на которых увековечена аннексия полуострова Россией

Об этом рассказали работники заповедника, пожелавшие остаться неназванными, передает Крым.Реалии.

На монетах в 10 рублей изображен полуостров с датой «референдума» и «Ласточкино гнездо» с надписями: «Российская Федерация» и «Республика Крым».

При этом сотрудники пожаловались на то, что «вместо новогодней премии или «13-й зарплаты», как это было раньше, работникам выдали голый оклад, даже без обязательных стимулирующих надбавок».

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«Благодаря этим надбавкам зарплаты сотрудников заповедника выходят на средний уровень для работников культуры, о которых активно отчитывается руководство. Но в итоге, люди получили от 1500 до 6000 рублей (25-100 долларов), в зависимости от оклада», – рассказали сотрудники учреждения.

Более того, по их словам, следующую зарплату обещают выплатить не раньше конца января.