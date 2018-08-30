Полиция Харькова не получала решения суда о приводе врача-нарколога, которая первой осматривала Зайцеву

В полиции заявляют, что не разыскивали врача, так как судебное решение о приводе в суд к ним не поступало.

В Харькове полиция не получала судебного решения о приводе в суд врача-нарколога Елены Федирко, которая первой проводила осмотр участницы ДТП с шестью погибшими на улице Сумской Елены Зайцевой.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области. По сведениям полиции, правоохранители не получали решения Киевского районного суда Харькова о приводе в суд Федирко.

Отвечая на вопрос корреспондента, установлено ли местонахождение врача-нарколога, в полиции ответили: «Нет, не установлено. Решения суда о приводе не было».

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.

7 августа Киевский райсуд Харькова разрешил разыскать Федирко.

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.