Глава сельсовета в Херсонской области требовал в качестве взятки 70 тонн пшеницы и 116 гектаров земли

Председатель сельского совета задержан после передачи ему договоров субаренды указанного земельного участка и 30 тонн зерна.

В Херсонской области задержан председатель Заречненского сельского совета, который требовал у предпринимателей 70 тонн пшеницы и 116 гектаров земли в качестве взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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"Чиновник вымогал у руководителей местного фермерского хозяйства неправомерную выгоду в виде 70 тонн пшеницы общей стоимостью 400 тыс грн и право пользования в сельскохозяйственных целях земельным участком площадью 116 га. Взамен чиновник обещал не чинить препятствия в сборе фермерским хозяйством урожая семян подсолнечника", - говорится в сообщении.

Главу сельского совета задержали 28 августа в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после передачи ему договоров субаренды указанного земельного участка и части оговоренной неправомерной выгоды в количестве 30 тонн зерна стоимостью 180 тыс грн.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, Галицкий районный суд Львова 20 июля избрал меру пресечения мэру города Сколе, задержанному при получении взятки, с правом внесения залога в размере 140 960 грн.