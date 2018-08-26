"Похожа на трансвестита": Ани Лорак показала новое фото и нарвалась на волну критики
07:03, 26 августа 2018Общество
373 0
Фанатам опальной певицы не понравилось лицо Ани Лорак на фото - ее снова обвинили в увлечении пластикой.
Фото набрало более 100 тысяч лайков / фото instagram.com/anilorak
Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за свежее фото. Артистку обвинили в чрезмерном увлечении пластикой.
Читайте также"Рот до ушей дотянула": Ани Лорак ужаснула фанатов новым фото
На фото певица изображена в платье с откровенным декольте. Поклонники похвалили фигуру Ани Лорак, однако многие раскритиковали ее за пластические операции.
"Похожа на трансвестита", "Как стареет на глазах", "По моему уже хватит пластики, лицо похоже на маску. Другой человек просто", "Отшлифовали и отфотошопили по полной...даже смотреть неприятно...", "Отлично выглядит!Стала похожа на Леонтьева", - пишут под фото певицы.
Ранее Ани Лорак оказалась в компании незнакомца после скандала с изменой мужа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter