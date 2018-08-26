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"Похожа на трансвестита": Ани Лорак показала новое фото и нарвалась на волну критики

07:03, 26 августа 2018
Общество
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Фото набрало более 100 тысяч лайков / фото instagram.com/anilorak

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На фото певица изображена в платье с откровенным декольте. Поклонники похвалили фигуру Ани Лорак, однако многие раскритиковали ее за пластические операции.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"Похожа на трансвестита", "Как стареет на глазах", "По моему уже хватит пластики, лицо похоже на маску. Другой человек просто", "Отшлифовали и отфотошопили по полной...даже смотреть неприятно...", "Отлично выглядит!Стала похожа на Леонтьева", - пишут под фото певицы.

Ранее Ани Лорак оказалась в компании незнакомца после скандала с изменой мужа.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак