В Кабмине рассказали, как будут снимать отпечатки пальцев для биометрических паспортов

Соответствующее постановление от 26 ноября 2014 г. № 669 опубликовано на Правительственном портале.

"Порядок определяет процедуру получения, извлечения из Единого государственного демографического реестра (далее - Реестр) и уничтожение оцифрованных отпечатков пальцев рук, которые в предусмотренных законодательством случаях вносятся в бесконтактный электронный носитель в случае оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дипломатического паспорта Украины, служебного паспорта Украины, удостоверения личности моряка, удостоверения члена экипажа, удостоверения личности без гражданства для выезда за границу, проездного документа беженца (далее - документы)", - говорится в постановлении.

В соответствии с утвержденным порядком, в Реестр вносятся оцифрованные отпечатки указательных пальцев рук лица. В случае повреждения, отсутствия указательного пальца руки или отсутствия возможности из-за качества полученного графического изображения оцифрованного оттиска (оттисков) пальца (пальцев) рук (руки) идентифицировать ее, берутся парные отпечатки других пальцев рук или два любые отпечатка пальцев руки, о чем указывается в заявлении-анкете для внесения информации в Реестр, которая подается в связи с оформлением документа.

Оцифрованные отпечатки пальцев рук лица получает должностное лицо территориального органа/подразделения ГМС или зарубежного дипломатического учреждения (в случае оформления документов лицам, которые постоянно проживают или временно находятся за рубежом).

Получение оцифрованных отпечатков пальцев рук лица осуществляется путем их автоматического сканирования с помощью специального оборудования, которое входит в состав автоматизированных рабочих мест (рабочих станций) ведомственных информационных систем, установленных в территориальных органах/подразделениях ГМС или заграничных дипломатических учреждениях.

После сканирования оцифрованные отпечатки пальцев рук передаются по защищенным каналам связи в Главный вычислительный центр Реестра.

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Главный вычислительный центр Реестра формирует наборы данных, которые вносятся в документ, и передает их в Государственный центр персонализации документов, который осуществляет персонализацию бланков соответствующих документов и вносит оцифрованные отпечатки пальцев рук в бесконтактный электронный носитель.

В Реестре делается отметка о том, отпечатки которых пальцев рук вносятся в бесконтактный электронный носитель.

О факте выдачи документа в Реестре делается соответствующая отметка. После проставления отметки оцифрованные отпечатки пальцев рук изымаются и уничтожаются из ведомственной информационной системы с информированием об этом Главного вычислительного центра Реестра, который изымает и уничтожает такие отпечатки из Реестра.

Уполномоченные должностные лица Государственного центра персонализации документов, Главного вычислительного центра Реестра и ведомственных информационных систем составляют электронные акты изъятия соответственно из Государственного центра персонализации документов, Реестра и ведомственных информационных систем, а также электронные акты уничтожения оцифрованных отпечатков пальцев рук человека.

Форма и формат электронных актов изъятия и уничтожения оцифрованных отпечатков пальцев рук лица определяются МВД.

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.