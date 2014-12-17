Дата начала четвертой волны мобилизации пока неизвестна - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Точной даты пока нет, поскольку мобилизация еще не объявлена. Пока точного количества (будущих мобилизованных - УНИАН) нет", - сказал Лысенко.

Читайте такжеВ Генштабе рассказали, кто может попасть под новую волну мобилизацииВ то же время он отметил, что четвертая волна мобилизации позволит освободить для отдыха достаточно большое количество находящихся на передовой бойцов и создать дополнительный мощный резерв.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря министр обороны Степан Полторак выразил мнение, что в Украине необходимо проводить следующую волну частичной мобилизации.

“Мобилизация нужна, потому что нужно менять ребят, которые уже полгода находятся на фронте. Она нужна, но ее необходимо проводить с учетом тех просчетов, которые были допущены до этого”, - сказал Полторак.

При этом министр отметил, что об общей мобилизации говорить рановато.