Полторак: в Украине необходимо проводить следующую волну частичной мобилизации

В Украине необходимо проводить следующую волну частичной мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак сегодня в Чугуеве Харьковской области.

“Мобилизация нужна, потому что нужно менять ребят, которые уже полгода находятся на фронте. Она нужна, но ее необходимо проводить с учетом тех просчетов, которые были допущены до этого”, - сказал Полторак.

Министр обороны, отказавшись говорить о допущенных ранее просчетах, сказал, что когда они будут учтены, президент Украины будет принимать решение о частичной мобилизации.

При этом министр отметил, что об общей мобилизации говорить рано.

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Говоря о принципах комплектования ВСУ, Полторак выразил убеждение, что в Украине необходима смешанная система, то есть формирование армии на основе военнослужащих срочной и контрактной службы.

“Время, когда мы были не готовы к войне или когда мы были слабо готовы, проходит”, - подчеркнул Полторак.