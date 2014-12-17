Мобилизация в "ДНР" провалилась – ИС
07:57, 17 декабря 2014Общество
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Мобилизационные мероприятия на территории так называемой "ДНР" в целом не принесли значительных результатов.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.
"Военное руководство «ДНР» вынуждено констатировать, что, как сказано в отчете на имя руководства террористической организации «ДНР», «проведение мобилизационных мероприятий на территории республики в целом не дало значительного положительного эффекта в сфере укомплектованности вооружённых формирований республики", - написал он в Facebook.
Читайте также"ДНР" хочет убедить Россию, что является ее частьюОбщее количество так называемых «учтённых мобилизованных» за время конфликта едва превысило отметку в 1 000 человек, отметил Тымчук.
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