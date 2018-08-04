Избитой сверстниками в Одессе девушке-подростку предоставляется психологическая помощь - Денисова (видео)

Она отметила, что держит ситуацию на контроле, и в очередной раз призвала не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях.

Девочке-подростку, которую избили сверстники в Одессе, оказывается необходимая помощь, в том числе, психологическая.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«И снова детская тема, на этот раз подросткового буллинга. Вчера в Одессе молодые девушки избили свою ровесницу. Это произошло между 69-й школой и заброшенным домом. Видео попало в интернет... О моральном аспекте того, что произошло, говорить не приходится... На данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство. Пострадавшая получает всю необходимую помощь, и психологическую тоже. Держу ситуацию на контроле, и еще раз призываю не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях», - написала она.

Как сообщал УНИАН, полиция начала расследование по факту жестокого избиения сверстниками девочки-подростка недалеко от школы №69 в Малиновском районе Одессы. Как отметили в полиции, правоохранители изучили видео, опубликованное в социальных сетях участниками инцидента. На видео группа подростков-девушек, одетых в спортивную одежду, бьют ровесницу. Присутствовавшие при этом ребята подстрекают к еще большему насилию. Полицейские установили всех фигурантов происшествия: это знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились вместе в одной из школ Малиновского района.

Причиной конфликта стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а затем, разорвав с ней отношения, начал ухаживать за потерпевшей, выяснили правоохранители.

В полиции отметили, что родители всех правонарушительниц будут привлечены к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц").