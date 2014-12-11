В ОБСЕ заявили о позитивном отношении к миссии со стороны жителей Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ Ертуаль Апакан.

«Команды наших наблюдателей общаются с представителями абсолютно всех сторон. И наши отношения с местным населением довольно положительные. Люди нам помогают и сотрудничают с нами. Также нам помогает в нашей работе украинское правительство - за это я хочу объявить отдельную благодарность», - сказал господин Апакан.

Он также отметил, что самая главная проблема, с которой сталкиваются наблюдатели миссии, - безопасность. По его словам, наблюдателям крайне сложно попасть в те зоны, где продолжаются обстрелы и бомбардировки, а также в районы, где режим прекращения огня был нарушен.

Секретарь миссии Майкл Боцюркив подчеркнул, что Луганская область очень близко находится к линии фронта. «Наши специалисты дважды способствовали доступу гуманитарной помощи в районы, где это было необходимо. И также помогали доступу ремонтных бригад для восстановления водоснабжения, электроснабжения в селах, где была разрушена данная инфраструктура», - сказал Боцюркив. Он также добавил, что наблюдателям ОБСЕ даже удалось добиться временного перемирия для того, чтобы рабочие могли пройти в населенный пункт.

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В настоящее время в Украине работают около 360 наблюдателей специальной мониторинговой миссии, они - из 41 страны. К середине января их количество планируется увеличить до 500. Из них 350 человек будет размещено в Луганске и Донецке.

«Сейчас наши специалисты есть в центре Луганска, в Северодонецке. Есть полевые офисы - Донецке, Мариуполе и Краматорске", - отметил Апакан.

По его словам, к наблюдателям ОБСЕ присоединятся для выполнения мониторинга "около 400 коллег из Украины".