В Донецке слышны взрывы, уже погиб один мирный житель

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу мэрии Донецка.

"Первая половина дня 5 декабря в Донецке проходит в напряженной обстановке. Во всех районах слышны звуки канонады. В результате ведения боевых действий погиб один мирный житель, еще один получил тяжелые ранения", - рассказали в мэрии.

Также сообщается, что в аварийную службу ПАО "Донецкгоргаз" начали поступать звонки от жителей Куйбышевского района о поврежденых в результате попадания снарядов домах и газопроводах в поселках Азотный и Червоный орач.

Читайте такжеДнем боевики 19 раз атаковали позиции сил АТО

Кроме того, поврежден газопровод высокого давления, который поставляет газ жителям Ленинского района.

Напомним, утром мэрия Донецка сообщала, что минувшая ночь в городе прошла без боевых действий.