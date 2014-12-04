На Днепропетровщине поймали псевдоволонтера, мошеннику светит до 3 лет тюрьмы

По информации областной милиции, задержание произошло на автостанции Павлограда. Как выяснилось, 43-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

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Следственный отдел милиции Павлограда открыл уголовное производство по статье «мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Псевдоволонтеру грозит наказание - от штрафа до 850 гривен до лишения свободы на срок до 3 лет, передает Радио Свобода.

Одновременно волонтеры Павлограда, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам в зону АТО, рассказали, что это не первый случай «работы» псевдоволонтеров в городе. Как сообщила волонтер объединения волонтеров «Армия милосердия» Анна Третьяк, в частности, такой случай зафиксировали прошлой неделе.

«На прошлой неделе мы узнали, что по городу ходила женщина и, представляясь волонтеркой, собирала средства якобы для четырех тяжелораненых бойцов в городском 4-й больнице. Однако в больнице прокомментировали, что сейчас там находится двое тяжелораненых бойцов, больница не требует средств на их лечение и никакого сбора не объявляли, значит и женщина - псевдоволонтер. Сегодня я звонила в линейный отдел милиции Павлограда, чтобы узнать, не фиксировали ли псевдоволонтеров на железнодорожном вокзале. Пока таких случаев не было. Все эти сообщения о псевдоволонтерах очень подрывают репутацию настоящих волонтеров, ведь мы стараемся заслужить доверие людей, а из-за этих случаев люди нам перестают доверять», - сказала Анна Третьяк.

По ее данным, сейчас в Павлограде действует несколько волонтерских объединений, два из них - самые активные, сейчас волонтеры отошли от практики доставки необходимых вещей и продуктов питания в штабы воинских частей и теперь работают по принципу адресной доставки «из рук в руки» бойцам в зоне АТО.

Ранее двое волонтеров из Павлограда, перевозя гуманитарную помощь армии в зону АТО, были задержаны представителями группировки «ДНР» и провели в плену более месяца. После возвращения домой мужчины не прекратили деятельности по помощи армии.