Установлены указатели к местам массовых захоронений жертв Голодомора

Указатели массовых захоронений жертв Голодомора 1932 – 1933 годов установлены на автодорогах Херсона.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации.

Указатели установлены «Облавтодором» на 32-м км автодороги Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ, где в 700 м справа и в 800 налево найдены массовые захоронения жертв Голодомора. Также указатель массового захоронения жертв Голодомора есть в с.Нововоскресенцы Горностаевского района, на 21-м км автодороги Т04-03 и в 500 м справа от дороги Марьянское-Берислав.

В общем в Херсонской области собрана информация о 5 массовых захоронениях, но их точные места обнаружены лишь по трем из них.