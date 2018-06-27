Омелян хочет забрать в Мининфраструктуры ответственность за строительство пунктов перехода через границу

Министр подчеркнул, что количество таких пограничных пунктов перехода должно быть значительно большим.

Государственная фискальная служба должна передать ответственность за строительство пограничных пунктов пропуска через государственную границу Украины Министерству инфраструктуры для соединения построенных дорог с контрольными пунктами перехода на границе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе первого международного Форума стран Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia», который проходит в пос. Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области.

«К сожалению, пункты пропуска – это полностью ответственность Государственной фискальной службы. У нас совместно с вице-премьером Кистионом, главой Верховной Рады Андреем Парубием в прошлом году был большой тур по Польше, Словакии и Венгрии для того, чтобы проверить состояние пунктов пропуска на границе Украины с ЕС. Была разработана дорожная карта. Одним из главных ее элементов было следующее – все стратегические пункты перехода должны быть переданы Министерству инфраструктуры, чтобы мы логично соединяли новосозданные или отремонтированные дороги с контрольными пунктами перехода на границе», - сказал он.

Омелян отметил, что те дороги, которые не имеют стратегического значения (областные), должны быть переданы на уровень области.

«Так как область лучше знает, в каком месте открыть пункт перехода», - сказал он.

В комментарии УНИАН, относительно того, предполагает ли дорожная карта передать таможенный контроль Мининфраструктуры, Омелян ответил: «Нет, только строительство пунктов перехода».

Также, он подчеркнул, что количество таких переходов должна быть значительно больше.

«Не только железнодорожных, автомобильных, а просто пеше-туристических. Это действительно дикая ситуация, когда этот край (Ивано-Франковская область – УНИАН) не имеет никакого пункта перехода с Румынией. Черновицкая область - тоже. В Закарпатье ситуация немножко лучше. Но не на много», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 23 - 30 июня в Криворовне Верховинского района Ивано-Франковской области проходит Первый международный форум Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia».

9 сентября 2015 года в Варшаве было подписано соглашение о выделении Украине кредита на 100 млн евро для развития пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Эта сделка предусматривает предоставление Украине средств на 30 лет под 0,15% - «фактически под ноль процентов».

Предоставленные средства будут использованы на развитие восьми пунктов пропуска на крупнейшей восточной границе Евросоюза. Это будет касаться 8 миллионов граждан с обеих сторон.

В октябре 2016 года Верховная Рада приняла закон о распределении 100 млн евро кредита между госорганами на модернизацию пунктов пропуска на границе с Польшей.