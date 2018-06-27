Омелян хочет забрать в Мининфраструктуры ответственность за строительство пунктов перехода через границу
Государственная фискальная служба должна передать ответственность за строительство пограничных пунктов пропуска через государственную границу Украины Министерству инфраструктуры для соединения построенных дорог с контрольными пунктами перехода на границе.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе первого международного Форума стран Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia», который проходит в пос. Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области.
«К сожалению, пункты пропуска – это полностью ответственность Государственной фискальной службы. У нас совместно с вице-премьером Кистионом, главой Верховной Рады Андреем Парубием в прошлом году был большой тур по Польше, Словакии и Венгрии для того, чтобы проверить состояние пунктов пропуска на границе Украины с ЕС. Была разработана дорожная карта. Одним из главных ее элементов было следующее – все стратегические пункты перехода должны быть переданы Министерству инфраструктуры, чтобы мы логично соединяли новосозданные или отремонтированные дороги с контрольными пунктами перехода на границе», - сказал он.
Омелян отметил, что те дороги, которые не имеют стратегического значения (областные), должны быть переданы на уровень области.
«Так как область лучше знает, в каком месте открыть пункт перехода», - сказал он.
В комментарии УНИАН, относительно того, предполагает ли дорожная карта передать таможенный контроль Мининфраструктуры, Омелян ответил: «Нет, только строительство пунктов перехода».
Также, он подчеркнул, что количество таких переходов должна быть значительно больше.
«Не только железнодорожных, автомобильных, а просто пеше-туристических. Это действительно дикая ситуация, когда этот край (Ивано-Франковская область – УНИАН) не имеет никакого пункта перехода с Румынией. Черновицкая область - тоже. В Закарпатье ситуация немножко лучше. Но не на много», - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, 23 - 30 июня в Криворовне Верховинского района Ивано-Франковской области проходит Первый международный форум Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia».
9 сентября 2015 года в Варшаве было подписано соглашение о выделении Украине кредита на 100 млн евро для развития пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска на украинско-польской границе.
Эта сделка предусматривает предоставление Украине средств на 30 лет под 0,15% - «фактически под ноль процентов».
Предоставленные средства будут использованы на развитие восьми пунктов пропуска на крупнейшей восточной границе Евросоюза. Это будет касаться 8 миллионов граждан с обеих сторон.
В октябре 2016 года Верховная Рада приняла закон о распределении 100 млн евро кредита между госорганами на модернизацию пунктов пропуска на границе с Польшей.