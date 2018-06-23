"Лучше отменить все поездки": астролог предупредил об опасностях 25-30 июня

В это время положение планет увеличит вероятность автомобильных аварий и крушения самолетов.

Астролог предупреждает об опасностях в период с 25 по 30 июня. В это время положение планет увеличит вероятность автомобильных аварий и крушения самолетов.

Об этом рассказал астролог Влад Росс, сообщает "Главред".

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"Нас ждет очень плохой период. Луна в это время будет проходить через планеты Сатурн и Плутон, а Меркурий создаст жесткий квадрат к Урану. В это время высока опасность автомобильных аварий и крушения самолетов, поэтому 25-30 июня лучше отменить все перелеты и поездки", - предостерег астролог.

Росс также добавил, что 27 июня Марс вновь станет ретроградным, из-за чего вторая половина июня может быть связана с возобновлением войн.

"Опасаюсь, что у нас на Донбассе июнь может стать катализатором военных действий, и бои могут обостриться, особенно к концу месяца. Ведь Марс — это бог войны, а его ретроградность означает возобновление активных военных действий. Поэтому, если и ожидать какого-то обострения ситуации на Донбассе и в отношениях с Россией, то в самом конце июня", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, астролог Павел Глоба дал прогноз на июль 2018 для всех знаков зодиака.