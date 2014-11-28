Пилоты "Украинских вертолетов" работают в рамках гуманитарной операции

Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Григорий Кривошия.

«Компания "Украинские вертолеты" не участвует в антитеррористической операции. Мы не перевозим военнослужащих ни в зону АТО, ни из зоны, а также не сотрудничаем с военными батальонами. Наша основная задача - спасение человеческих жизней в рамках гуманитарной операции», - подчеркнул Григорий Кривошия.

Руководитель компании также отметил, что за три месяца работы пилоты "Украинских вертолетов" перевезли 130 человек, многие из которых были мирными жителями.

«Мы оказываем помощь всем без исключения раненным. К примеру, недавно наши пилоты доставили из Приморска в Днепропетровск женщину с грудным ребенком. У малыша открылся бронхит в тяжелой форме, а сама женщина долго не могла получить квалифицированную медицинскую помощь после перелома ноги. Наши медики помогли им сначала в медпункте, а затем доставили больных на вертолете в госпиталь», - рассказал Григорий Кривошия.

Пилот с сорокалетним стажем также поблагодарил волонтеров, помогающим медикам компании закупать дорогостоящие лекарства, и сообщил, что ежедневные расходы, в размере 20 тысяч долларов, по перевозке раненных и больных компания берет на себя.

«Наши пилоты спасают раненных и пострадавших по всему миру. Мы доставали из-под завалов людей во время землетрясения в Пакистане в 2006 году, привозили еду и чистую воду голодающим племенам Африки в 2007-2009 годах. Спасали раненных миротворцев ООН в Кот-д'Ивуаре в 2010 году и в Республике Конго в 2011. Гуманитарная миссия в Украине отличается только тем, что сейчас наши пилоты работают на родной земле. Мы по-прежнему стоим в стороне от политики, и своей миссией видим помощь пострадавшим мирным жителям, спасение раненых и доставку медикаментов нуждающимся», - подытожил Григорий Кривошия.